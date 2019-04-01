Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP de İstanbul’da ‘Biz kazandık’ dedi

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul’da seçimi kendilerinin kazandığını söyledi.

YSK’nın verilerine göre CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Yıldırım’ın birkaç bin oy önünde. İmamoğlu ve CHP, büyükşehir belediyesi için zafer ilan etti. AKP’nin adayı Binali Yıldırım ise geçersiz oyların sonucu değiştirebileceğini söyledi.

Reklam

İl başkanı Şenocak, bugün düzenlediği basın toplantısında bazı tutanaklar göstererek Yıldırım’a verilen oyların eksik yazıldığını öne sürdü.

Şenocak şunları ifade etti: “Biz her seçimde kendi verilerimize dayanarak sonucu ilan ettik. Bugüne kadar resmi sonuçlarla örtüştüğünü gördük. 15 seçim tecrübemiz var, ilk defa bizim sistemimizde böyle bir farkla karşı karşıyayız. Vatandaşımızın iradesinin bir oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansıması…

Somut bir örnek vermek istiyorum. İlk oy tasnifi esnasında bu sandık cetvelinde (Yıldırım) 131 oy alıyor. Tüm işlemler bittikten sonra hazırlanan bir tutanakta Binali Yıldırım’ın aldığı oy İmamoğlu’na yazılmış görünüyor. Binali Yıldırım’a yazılmış tek oy var. Başka bir tutanakta 201 oy almış görünüyor. Sandık sonuç tutanağında yine Ekrem İmamoğlu’na yazılıyor. Binali Yıldırım’ın oyu burada da bir.

Reklam

Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde, hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul’da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut. Usulsüzlükleri ispat etmeye hazırız.

Biz başkaları gibi her seçim döneminde mızmızlananlardan olmadık. Biz elimizdeki verilere güveniyoruz. İstanbul’daki sonuç bize göre AK Parti ve sayın Binali Yıldırım’dır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek ve milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK’nın kesin sonuçlarıdır.”

Yıldırım: İstanbul’da iptal oyları sonucu değiştirebilir

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu önde

SON HABERLER

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu önde

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

Antalya’da CHP’li Böcek kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Antalya’da sandıkların yüzde 99.56’sı açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Muhittin Böcek yüzde 50.63 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Menderes Türel yüzde 46.27 ile ikinci sırada.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...