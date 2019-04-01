AKP de İstanbul’da ‘Biz kazandık’ dedi

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul’da seçimi kendilerinin kazandığını söyledi.

YSK’nın verilerine göre CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Yıldırım’ın birkaç bin oy önünde. İmamoğlu ve CHP, büyükşehir belediyesi için zafer ilan etti. AKP’nin adayı Binali Yıldırım ise geçersiz oyların sonucu değiştirebileceğini söyledi.

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İl başkanı Şenocak, bugün düzenlediği basın toplantısında bazı tutanaklar göstererek Yıldırım’a verilen oyların eksik yazıldığını öne sürdü.

Şenocak şunları ifade etti: “Biz her seçimde kendi verilerimize dayanarak sonucu ilan ettik. Bugüne kadar resmi sonuçlarla örtüştüğünü gördük. 15 seçim tecrübemiz var, ilk defa bizim sistemimizde böyle bir farkla karşı karşıyayız. Vatandaşımızın iradesinin bir oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansıması…

Somut bir örnek vermek istiyorum. İlk oy tasnifi esnasında bu sandık cetvelinde (Yıldırım) 131 oy alıyor. Tüm işlemler bittikten sonra hazırlanan bir tutanakta Binali Yıldırım’ın aldığı oy İmamoğlu’na yazılmış görünüyor. Binali Yıldırım’a yazılmış tek oy var. Başka bir tutanakta 201 oy almış görünüyor. Sandık sonuç tutanağında yine Ekrem İmamoğlu’na yazılıyor. Binali Yıldırım’ın oyu burada da bir.

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Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde, hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul’da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut. Usulsüzlükleri ispat etmeye hazırız.

Biz başkaları gibi her seçim döneminde mızmızlananlardan olmadık. Biz elimizdeki verilere güveniyoruz. İstanbul’daki sonuç bize göre AK Parti ve sayın Binali Yıldırım’dır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek ve milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK’nın kesin sonuçlarıdır.”