AKP, CHP’nin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın’ teklifini reddetti

AKP, CHP’nin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’nın ortaya çıkarılması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulması önerisini reddetti. AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, CHP’yi ‘siyasi propaganda yapmak’la suçladı.

Fotoğraf: Reuters

Muş, TBMM’de ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ilişkin bilgi verdikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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‘Biz FETÖ ile çetin bir mücadele veriyorken…’

“Darbenin üzerinden dört yıl geçti. Böyle bir önerge veriyor. Biz FETÖ ile çetin bir mücadele veriyorken, CHP’den tek kelime duymadık” diyen Muş, “Ellerinde bu anlamda olan bilgileri ilgili birimlere ulaştırmalarını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP grup başkan vekili sözlerini şöyle sürdürdü: “17-25’ten sonra FETÖ ile işbirliği yapıp, 30 Mart 2014 seçimlerine gidiyorken, bizi devirmeye çalışan CHP’nin böyle bir tutumunun olması bizim açımızdan ciddi bir tarafı olmamaktadır.”