AKP büyükşehirleri böyle alacak: Başkanın imar yetkisi ve meclis başkanlığı iptal

Seçimde büyük kentleri kaybeden AKP’nin büyükşehir belediye başkanlarının belediye meclisindeki etkisinin azaltılması ve bazı yetkilerinin merkezi idareye geçmesi ile ilgili düzenlemeleri gündemine aldığı öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara, Antalya gibi kentleri kaybetmesinin ardından AKP’li medyada büyükşehir belediyesi yetkilerinin kısıtlanacağı yönünde haberler çıkmıştı. Konuyla ilgili yeni ayrıntılar gelmeye başladı.

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Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, iktidar partisinin Kızılcahamam kampındaki kulislerde belediyelerin imar düzenlemeleri başta olmak üzere bazı yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili bakanlıklara alınması da değerlendirildi.

Başkan, meclis başkanı olmayacak

Belediye başkanının, belediye meclisinin de başkanı olması düzenlemesinin kaldırılması da düşünülüyor. Düzenleme gerçekleşirse meclis başkanı meclis üyeleri tarafından seçilecek. Böylece İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediyesini alan CHP’ye karşı belediye meclis çoğunluğuna sahip olan AKP’nin yolu açılabilecek.

Bütünşehir büyüyor

AKP, 30 büyükşehir için getirilen ‘bütünşehir‘ uygulamasının kapsamına 51 ilin dahil edilip edilmemesini de tartışıyor. Böylece daha çok kırsaldan oy alan AKP’nin yönetimini bir kademe daha merkezileştirmesi mümkün olacak.

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Belediye uzun vadeli borçlanamayacak

Belediyelerin büyük altyapı projeleri için borçlanmasına süre sınırı getirilmesi üzerinde duruluyor. Belediye başkanlarının beş yıllığına seçilmesine karşın 10 yıl gibi uzun vadelerde borçlanmasının sıkıntı yarattığı, yeni seçilen başkanların büyük bir borç yüküyle karşılaştıkları saptaması yapılırken, borçlanmanın da seçim dönemiyle sınırlandırılması gerektiği kaydediliyor. Erdoğan’ın, bu yönde bir düzenleme yapılması talimatını hali hazırda verdiği belirtiliyor.

Encümen düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belediye encümenliğinde bürokratlarla meclis üyelerinin eşit olmasını eleştirirken, meclis üyelerinin daha fazla sayıda olacağı yönünde düzenleme yapılacağını açıklamıştı.