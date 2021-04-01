AKP bu sefer de güldürmedi!

AKP 1 Nisan şakası yapmak için hazırladığı videoda CHP’ye ‘tek icraatı heykel’ iması üzerinden yüklendi.

Fotoğraf: Twitter

Partinin Twitter adresinden paylaşılan videoda fonda hüzünlü bir müzik çalarken ‘Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler‘ yazısının ardından aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de yer aldığı isimler heykel ve anıt açılışlarında görülüyor.

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Ardından AKP’nin 1 Nisan şakasının ‘vurucu‘ kısmı geliyor: Tabii ki bu bir şakaydı. İşte şimdi gerçekler.

Bu kısımdaki şarkı seçimi de manidar: Jefferson Airplane’den ‘Somebody to Love’ (Sevecek Birisi).

Görüntülerde ise İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri, ‘yerli‘ otomobil TOGG, üçüncü köprü, Avrasya Tüneli, şerit şerit yollar, inşaat görüntüleri, ‘yerli‘ üretim İHA’yı imzalayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Oruç Reis gemisi, tanklar, helikopterler… Ve son olarak Ayasofya Camii ve kendiden emin gülümsemesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

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Videonun altına binlerce yorum gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerde yer alanların icraat değil, vatandaştan alınan vergiyle yerine getirilen devlet görevleri olduğuna dikkat çekti.

Bazıları ise başta Melih Gökçek ve dinozorları olmak üzere AKP’li belediyelerin yaptırdığı estetik açıdan hayli tartışmalı heykellerden örnekler paylaştı.