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AKP bedellideki ’28 gün’ü açtı: Teorik eğitim, yetkin hocalar ders verecek

 

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelli askerlik teklifinde yer alan 28 günlük temel eğitime açıklık getirdi: “28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye’nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek.”

Fotoğraf: Reuters

Bedelli askerlik teklifi torba tasarıda yer aldı. Yaş sınırı 25, ücret 15 bin TL. Öncekilerden farklı olarak 28 günlük bir temel eğitim söz konusu. Konu, önümüzdeki pazartesi Meclis’te görüşülecek.

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AA’ya konuşan Bostancı, bu bedellinin öncekilerden farkının, 28 gün askerlik eğitimi olduğunu söyledi.

Bostancı şöyle devam etti: “Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz.”

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AKP’li vekil, 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye’nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocaların dersler vereceğini aktardı.

Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini ifade etti.

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