AKP bedellideki ’28 gün’ü açtı: Teorik eğitim, yetkin hocalar ders verecek

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelli askerlik teklifinde yer alan 28 günlük temel eğitime açıklık getirdi: “28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye’nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek.”

Bedelli askerlik teklifi torba tasarıda yer aldı. Yaş sınırı 25, ücret 15 bin TL. Öncekilerden farklı olarak 28 günlük bir temel eğitim söz konusu. Konu, önümüzdeki pazartesi Meclis’te görüşülecek.

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AA’ya konuşan Bostancı, bu bedellinin öncekilerden farkının, 28 gün askerlik eğitimi olduğunu söyledi.

Bostancı şöyle devam etti: “Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz.”

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AKP’li vekil, 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye’nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocaların dersler vereceğini aktardı.

Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini ifade etti.