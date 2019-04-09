AKP dilinin altındaki baklayı çıkardı: İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz

AKP dilinin altında baklayı çıkardı ve İstanbul’da yerel seçimlerin tümden yenilenmesini istedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 15 bin oy önünde.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin tüm İstanbul oylarının yeniden sayılması talebini reddederken, 21 ilçede 51 sandığın yeniden sayılmasına karar vermişti.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yok. İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz” dedi.

İşaret Erdoğan’dan

Bu yöndeki ilk işaret dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Erdoğan, İstanbul’daki seçim sonuçlarının ‘neredeyse bütününün usulsüz olduğunu’ öne sürmüş, ‘yeniden seçim’in gündeme gelebileceğini söylemişti.

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Şaibe vurgusu

Yavuz, şöyle devam etti: “Olağanüstü itiraz yolunu kullanarak diyeceğiz ki ‘Seçimin sonucunu çok net etkileyecek olaylar ve haller var.’ ‘İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz’ diyeceğiz.”

AKP’li yönetici, “YSK’nın mazbatayı İmamoğlu’na verir ama başvurunuz kabul edilmezse ne olur” sorusuna, “Beş yıl bu şaibe konuşulur” diye yanıt verdi.

Geçiştirilen soru

Yavuz, bir gazetecinin AKP’nin usulsüzlük iddialarını hatırlatıp “Her beş partiden bir temsilci var o kurulda. O zaman her partiden temsilciler bu usulsüzlüğe göz yummuş mu oldu?” diye sorması üzerine, Yavuz, “Bunlara sonra bakarız” demekle yetindi.