Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP, Bahçeli’nin ‘FETÖ çağrısı’na olumlu baktı: Hassasiyetine katılıyoruz

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözlerine ‘olumlu’ yaklaştı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Bahçeli’nin sözleriyle ilgili “Bu konuda sayın Bahçeli’nin hassasiyetine katılıyoruz” dedi.

Reklam

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, darbe girişiminin ‘siyasi ayağı’nın hep tartışıldığını, darbe girişiminde bir ‘siyasi ayak’ olduğunu belirterek “Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur” demişti.

MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürmüştü: “FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adalet bakanı ve içişleri bakanı, FETÖ’nün seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor. Etmezse 100 bin kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir.”

Reklam

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye: ‘FETÖ’cü arayacaksan işbirliği yaptığın adama bak

Akşener’den Bahçeli’ye ‘imza’ yanıtı: Milleti korkutmaya çalışana pabuç bırakmam

Başbakandan ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’nı soran Bahçeli’ye: Kendi değerlendirmesi

CHP’den ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’nı soran Bahçeli’ye: Gidicisiniz

Bahçeli ‘100 bin imza’yı iki bakana sordu: ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’ takip edildi mi?

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı: Başvuruyu Yıldırım ve Bahçeli yapacak

Akşener YSK’da: Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

Karamollaoğlu 100 bin imzayla başvurdu: SP adaylığım için seferberlik ilan etti

YSK’ya ilk başvuru Perinçek’ten: 90 bin imza topladık

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...