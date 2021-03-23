AKP, Ayasofya imamını ‘kibarca’ uyarıp ‘İşine bak’ demeye getirdi

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gündemdeki konulara getirdiği yorumlarla eleştiri alan Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın’ı uyardı.
Turan uyarısını, Boynukalın’ın gündeme ilişkin yorumlarını paylaştığı Twitter üzerinden yaptı.
Turan, Boynukalın’ın Twitter adresini de ekleyerek şu mesajı paylaştı:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizleri beklenenden fazla artıran NAci Ağbal’ı görevden alıp düşük faiz yanlısı Şahap Kavcıoğlu’nu getirmesi üzerine Boynukalın, Bakara Suresi’nden ayetler paylaşmış, “Faizcilerle mücadele etmek İslam’ın emridir” demişti.
Ayasofya imamı, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine de kayıtsız kalamamıştı: “Kaldırılmış. Hamdolsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye.”