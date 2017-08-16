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AKP araştırması: Referandumdaki ‘Hayır’ın başlıca nedeni ‘tek adam korkusu’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) paylaşılan araştırma sonucuna göre, 16 Nisan’daki ‘Hayır’ın başlıca nedeni ‘tek adam korkusu’.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın kulis haberine göre, MYK’da referandum sonuçlarına ilişkin raporun sunumu yapıldı.

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‘Hayır’ın nedenleri sıralamasında birinci sırada ‘tek adamlık ve diktatörlük korkusu’ çıktı.

Anayasa değişikliğiyle getirilen yeni sistemin parti kadrolarınca yeterince anlatılamaması, Erdoğan’ın danışmanının başlattığı ‘eyalet’ tartışması başta olmak üzere bazı açıklamaların gündemi değiştirmesi, ve “Hayır oyu veren teröristtir” söyleminin de ‘Hayır’ oylarında etkili olduğu kaydedildi.

‘Garibanın olduğu yerlere yönelelim’

Ekonominin etkisi ‘Hayır’ oylarında son sıralarda, ‘Evet’ oylarında ilk sıralarda yer aldı. Referandum sonrasında yapılan ankette, referandumdan ‘Evet’ çıkmasından memnun olanların oranının yüzde 55 dolayında olduğu kaydedildi.

Toplantıda teşkilatına bir dizi uyarıda bulunan Erdoğan, hiç kimsenin yaz rehavetine kapılmamasını istedi: “Yaz dönemi çalışmak için en güzel zaman. Tüm alanlarda çalışmalarımızı kat kat ileri taşımalıyız. Çalışın kardeşim, halka gidin. Gidiliyor çalışılıyor bunu görüyorum ama eski ruhu yok. Halkla samimi olmalıyız, heyecanı yakalamalıyız. Önce garibanın olduğu yerlere yönelelim.”

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