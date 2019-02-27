AKP anketi: İstanbul’da fark 1.5, Ankara’da Yavaş önde, Bursa ve Antalya ‘endişe verici’

AKP’de genel merkezin yaptırdığı anketlerde Türkiye genelinde AKP’nin oy oranının yüzde 36.8-38 aralığına geldiği, MHP’nin ise yüzde 10.5-11 aralığında olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın ulaştığı anketlere göre CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun yükselişi AKP adayı Binali Yıldırım ile aradaki farkı 1.5 puana indirdi. Ankara’da da CHP adayı Mansur Yavaş’ın oy oranı AKP’yi rakibi Mehmet Özhaseki’nin üç puan önünde.

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AKP’li yetkililere göre bu ayın başında Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki farkın 5’ten 1.5’e inmesi ve Özhaseki ile Yavaş arasındaki üç puanlık farkın kapanmamasında ekonomideki gelişmeler etkili.

‘Ekonomideki gelişmelerin etkisi oldu’

AKP’ye yakın bir kaynak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanyanın olumlu etkilerinin yavaş yavaş kendini göstermeye başladığını da belirterek, “Türkiye genelinde bir miktar yükseliş varken iki şehirde ekonomideki gelişmelerin etkisi oldu” diyerek şöyle devam etti: “Artan işsizlik, enflasyon, iflas eden şirketler, kurdaki yükseliş korkusu ve bunlarla ilgili haberler olumsuz etkiliyor. Bazı rakamlar geleceğe yönelik beklentilerin karamsarlığını ortaya koyuyor. Tanzim satış noktaları aslında, 16 yıllık ilerlemeden sonra sanki geri gidiş gibi bir görüntü ortaya koydu. Bir de diğer şehirlerde bunların olmaması eleştirileri var.”

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Büyükşehirlerde durum

Aynı kaynak, büyükşehirlere yönelik halen endişe duyan partililer olduğunu kaydetti: “İstanbul’daki gelişme biraz sürpriz oldu, çünkü Yıldırım oyları hızla yükseltir diyorduk ama İmamoğlu’nun daha çok destek bulduğu görülüyor. Ankara’da parti tarafından yaptırılan anketlerin neredeyse tamamında Yavaş önde. Bu iki ile bakanlar ve Erdoğan daha fazla ağırlık vererek, şu anki görünümü değiştirmeye çalışacak.”

AKP’li kaynak, İstanbul ve Ankara için geçerli olan ‘endişe verici’ durumun Antalya ve Bursa gibi bazı iller için de söz konusu olduğunu vurguladı.

AKP’li bir yetkili de şöyle konuştu: “Ekonomide bazı adımlar atılmalı, bu güven ve refah algısı yeniden seçmene verilmeli ama kur dışında çok sağlam değil göstergeler. En zayıf tarafımız bu. Şu an anketlerde çıkan durum ağırlıklı olarak bu tablonun sonucu.”

CHP’li bir yetkili ise ‘millet ittifakı’ olarak bazı büyükşehirleri AKP’nin elinden alma ihtimallerinin çok güçlü olduğunu belirterek, “Anketler ve sahada bunun izlerini görüyoruz. Büyük ihtimalle Ankara’da ipi göğüsleriz, İstanbul’da da kazanmayı ciddi şekilde bekliyoruz” dedi.