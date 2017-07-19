AKP anketi: Her üç AKP seçmeninden biri Adalet Yürüyüşü’ne destek vermiş

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

AKP’nin yaptırdığı ankette gençlerin üçte ikisinin referandumda ‘Evet’ oyu kullanmadığı, yine her üç AKP seçmeninden birinin Adalet Yürüyüşü’ne destek verdiği ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre mayıs ayında referandum araştırması yaptıran AKP’de ‘Hayır’ oyu veren seçmeninin oranı bölgelere göre yüzde 12 ile yüzde 4 arasında değişti.

Reklam

Buna göre Marmara, Ege ve Akdeniz’de AKP seçmenlerinin yüzde 10 ila 12’si referandumda ‘Hayır’ oyu verirken, gençlerin sadece yüzde 35’inin ‘Evet’ oyu verdiği belirlendi. AKP ise bu oranı düşük buldu.

Destek oranı CHP’den yüksek çıktı

Geçen gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin anket yaptıran AKP, parti seçmeninin yüzde 35’inin yürüyüşe destek verdiğini gördü. Oran, ankete katılan CHP seçmeninde yüzde 10 daha düşük. Yürüyüşe karşı çıkanların oranı yüzde 40 iken, yüzde 25’in fikri yok.

Araştırmada AKP seçmeninin Adalet Yürüyüşü ile Gezi Parkı eylemlerini arasında ilişki kurmadığı, aksine yürüyüş hakkının normal karşılandığı ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 50’si “Adalete güven duyuyor musunuz?” sorusuna yalnızca yüzde 50 oranında ‘Evet’ dedi.