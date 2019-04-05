AKP Ankara’da tüm oyların yeniden sayımı için başvuru yaptı

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, kentte tüm oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na başvurduklarını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da resmi olmayan sonuçlara göre, CHP’li Mansur Yavaş, AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki’den 124.489 oy fazla alarak seçimi kazandı.

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Gerekçe: Fahiş maddi hatalar

Özcan, sandık kurulu tarafından düzenlenerek bir nüshası parti görevlilerine, bir nüshası ise ilçe seçim kuruluna verilen tutanaklar arasında bariz farklılıklar olduğunu öne sürdü.

AKP il başkanı şunları söyledi: “Hatta bazı ilçe seçim kurullarına teslim edilen sandık sonuç tutanakları üzerinde oynama, ekleme, düzeltme yapıldığı belirlenmiştir. Geçersiz oyların sayımında ortaya çıkan fahiş maddi hatalar, hukuki aykırılıklar içerir somut sonuçlar göz önünde tutularak, kamuoyunun tereddütlerinin giderilmesi, hukuk devleti olmanın gereği, seçmenin iradesinin yansıması, sayım-döküm işlemlerindeki çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara’daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle il seçim kuruluna müracaatımızı bugün itibariyle yapmış durumdayız.“

‘Fark 1139 azaldı’

Özcan, ‘Mansur Yavaş ile Mehmet Özhaseki arasındaki fark an itibariyle ne kadar oldu’ sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

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“İtirazlarımız olmadan önce 124 bindi. Normalde bu rakam 123 bine düştü. Buradaki 1807 oy lehimize, 668 oy da CHP’nin lehine çıkmış oldu. Fark da 1139 daralmış oldu.“



