Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP Ankara’da tüm oyları yeniden saydırmak için başvurdu

Ankara belediye başkanlığı seçimlerini CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın dört puan gerisinde kalarak kaybeden AKP, tüm oyların yeniden sayımı için il seçim kuruluna başvuruda bulundu.

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Akyurt, Ayaş, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Yenimahalle, Çankaya 1, 2 ve 3’ün seçim kurulları sayım talebinin reddedildiğini açıkladı.

Reklam

Yeniden sayım taleplerinin Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4’üncü seçim kurulu, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar seçim kurullarında kısmen kabul edildiğini aktaran Özcan, bu ilçelerde yapılan sayımlarda AKP’nin oyunun 1807 arttığını (Yavaş’ın oyu da 666 artmıştı) söyledi.

Özcan şöyle devam etti: “Kabul edilen sandıklardaki taleplerimizi ve beyanlarımızı doğrulayan somut vakalar göz önünde tutulduğunda ilçe seçim kurulu kararlarının iptaline, asılları ilçe seçim kurullarında mevcut olan itiraz dilekçelerimiz ekinde de bulunan fahiş hataları gösterir sandık kurulu tutanağı ile oy sayım döküm cetvellerine ilişkin sandıkların yeniden sayılmasına çıkan somut olgular karşısında ilçedeki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümünün yapılmasına karar verilmesini içerir itirazlarımızı dün itibarıyla il seçim kurullarına sunulmuştur.”

AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki seçimi Mansur Yavaş’ın yaklaşık 125 bin oy gerisinde tamamlamıştı.

Reklam

SON HABERLER

İddia: MHP’li başkan kendisine oy vermeyen pazar esnafına tezgah vermedi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tekrar belediye başkanı seçilen MHP’li Necati Selçuk’un, ilçede kendisine oy vermeyen yurttaşları tehdit ettiği ve hakarete varan konuşmalar yaptığı öne sürüldü. Sarıgöl’de Cuma pazarında yerleri olan bir grup pazarcı esnafının yerleri iptal edilirken, Selçuk sorunun tezgah tahsis ücretleriyle ilgili olduğunu söyledi.

AKP’den MHP’nin kazandığı Bartın’da sonuçlara itiraz

Bartın’da, AKP’nin ıslak imzalı tutanaklar ile YSK sistemine giren resmi olmayan sonuçların birbirini tutmadığı gerekçesiyle bütün sandıkların yeniden sayılması için yaptığı itirazı üzerine, il seçim kurulu 154 sandıktan şüpheli görülen beşinin yeniden sayılmasına karar verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...