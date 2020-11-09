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Yaramazlara biraz batar!

AKP ‘Albayrak’ın istifası’nda sözü Erdoğan’a bıraktı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifasına ilişkin takdirin cumhurbaşkanında bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı (Arşiv)

Partisinin merkez yürütme kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Çelik’e, Albayrak’ın istifa açıklaması soruldu.

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AKP sözcüsü, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir” ifadesini kullandı.

Çelik, kendisinin açıklama yapmasının uygun olmayacağını belirterek “Devlet krizi olarak tanımlanacak bir tıkanma yok” dedi.

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ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa ettiğini açıklamasının, ABD’de seçimleri Demokrat aday Joe Biden’ın kazanmasından sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomi yönetimini yeniden ayarlamak istemesiyle’ ilgili olabileceğini yazdı.

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