AKP adayı Yıldırım’dan Meclis’e veda: İlklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz

AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis başkanlığı görevinden istifa dilekçesini imzalayarak, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na teslim etti.

Fotoğraf: DHA

24 Haziran seçimleri sonrası makama gelen Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27’nci dönem milletvekilleriyle bu akşam TBMM Tören Salonu’nda bir araya geldi.

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Durada yaptığı konuşmada dilekçesini teslim edeceğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM’ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00’da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan’a devredeceğim. Parlamenter sistemin son başbakanıydım, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Meclis başkanı oldum. Belediye başkanlığı görevine aday olan da ilk Meclis başkanıyım. Gördüğünüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz.”

Takvime göre 24 Şubat pazar günü yeni Meclis başkanı seçilecek.