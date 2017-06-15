AKP ‘Adalet Yürüyüşü’ne baktı, ‘akıl tutulması’ gördü

AKP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü ‘akıl tutulması’na yordu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Cumhuriyet’in eski yayın yönetmeni Can Dündar’a belge verdiği gerekçesiyle MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan suçlu bulunup 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Karar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.

’15 Temmuz’da neden yürümedi?’

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AA’ya yaptığı değerlendirmede, geçen yıl dokunulmazlık tartışması olduğunda, ‘Dokunulmazlıklar kalksın, yargılanmaktan korkmuyoruz’ diyenin CHP olduğunu belirterek, yargı nazarında dokunulmazlığı kalkmış bir milletvekili ile sıradan vatandaşın herhangi bir farkının bulunmadığını anımsattı.

Turan, Türkiye’de daha önce yapılan sokak çağrılarının ne tür felaketlere yol açtığını herkesin acı bir şekilde tecrübe ettiğini dile getirerek, HDP’nin Kobani bahanesiyle yaptığı sokak çağrısıyla 52 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ana muhalefet partisinin marjinal bir parti gibi sokaktan medet umması, parlamento yerine sokağı tercih etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Kaldı ki referandum döneminde ‘Meclis’i güçlendirelim, Meclis’in yetkileri alınıyor’ diye yaygara koparan CHP, bugün Meclis’i güçlendireceği yerde sokağı güçlendirmek istiyor. 15 Temmuz’da Meclis’in, milletimizin üzerine bombalar yağdırıldı. Sokağa bu kadar meraklı olan CHP, 15 Temmuz’da neden ‘Sokaklara çıkın’ diye çağrı yapmadı? Neden o zaman ‘adalet’ diye yürümedi?”

‘Daha istinaf ve Yargıtay aşaması var’

AKP’li vekil CHP’yi kendine çekidüzen vermeye çağırdı: “17-25 Aralık sonrası nasıl ki FETÖ’cü savcıların paçasına yapıştılarsa, bu kez de kaçak ajanın peşine düştüler. Bir parti kendini bu hale düşürmemelidir. Samimi CHP’lilere de yazık. Kaldı ki yerel mahkemenin verdiği karar henüz kesinleşmemiştir. Davanın daha istinaf ve Yargıtay aşaması vardır. Eğer verilen kararda eksik bir taraf varsa, temyiz yolunda yargı bunları düzeltir. Siyasetçilere düşen görev, yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yapacağı bir zemin inşa etmektir. Demokratik siyasetin gereği budur. CHP de bunun gereği olarak kendine çekidüzen vermelidir.”