AKP, Adalet Bakanı Gül ile ‘Pelikancılar’ kavgasında CHP’yi suçladı

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ‘Pelikancılar‘ arasındaki tartışmaya ilişkin CHP’yi suçlayarak, “Bu tartışmaları ortaya atan CHP’ye yakın medya organları ve belli yazarlardır” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İktidara yakın Sabah gazetesinin yazarı Dilek Güngör, bir yazısında, yargıda bazı ‘FETÖ’cülerin yeniden kritik noktalara getirildiğini ve ‘FETÖ‘ ile mücadele eden hakim ve savcıların etkisizleştirildiğini iddia etmişti. Adalet Bakanı Gül ise, Güngör’ü kast ederek, “Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın” demişti.

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“Abdulhamit Gül bizim adalet bakanımız” diyen Muş şunları söyledi: “Hükümet ile uyumlu bir bakanımız. Büyük bir özveri ile hareket etmektedir. Pek çok tartışma yapılıyor. Fakat bu tartışmaları ortaya atan daha CHP ile ortak hareket eden yazarlardır. Dolayısıyla bu tartışmaları ortaya atan CHP’ye yakın medya organları ve belli yazarlardır.”

Muş, “Abdulhamit beyin konuşmalarını farklı mecralara çeken bakanın kendisi değildir” ifadelerini kullandı.