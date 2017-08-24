AKP ‘Adalet Anıtı’na karşı: Sabrımızı zorlamadan alıp gitmelerini rica ediyoruz

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CHP’nin Çanankkale Gelibolu’da düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’nda tüm katılımcıların katkısıyla oluşturulması planlanan ‘Adalet Anıtı’na AKP’den itiraz geldi.

AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Gültekin Yıldız, anıtı istemediklerini belirterek “Sabrımızı zorlamadan, kurultaylarını yaptıktan sonra adalet anıtlarını da alarak geldikleri gibi gitmelerini rica ediyoruz” dedi.

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‘Adalete bir tuğla da sen koy’

Kurultay esnasında Çanakkale il merkezinde tüm katılımcıların desteğiyle ‘Adalet Anıtı’ dikilecek.

Bunun için ‘Adalete bir tuğla da sen koy’ sloganıyla yapılacak anıta katılımcılar isimlerini yazarak tuğla koyabilecek.

‘Çanakkale il sınırlarında istemiyoruz’

İHA’nın haberine göre ‘Adalet Anıtı’ için “Bu dayatmayı kabul etmemiz mümkün değil” diyen AKP’li Yıldız şöyle devam etti: “40 yıldır yönettiği Çanakkale Belediyesi sınırlarında Atatürk’e yakışır bir heykel yaptıramayan, Çanakkale’de yatan 250 bin şehidimiz için bir anıt inşa ettiremeyen, 15 Temmuz halk direnişi için bir parka, bir meydana isim veremeyen, hemşehrimiz İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yapılan heykeline Çanakkale’nin bir parkında, bir meydanında yer gösteremeyen CHP’nin sözde Adalet anıtını Çanakkale il sınırlarında istemiyoruz.”

‘Sabrımızı zorlamadan gitmelerini rica ediyoruz’

Yıldız, kurultaya katılacaklara ise “Sabrımızı zorlamadan, Çanakkalelilerin misafirperverliğini daha fazla suistimal etmeden, şehitlerimizi daha fazla incitmeden, kurultaylarını yaptıktan sonra adalet anıtlarını da alarak geldikleri gibi gitmelerini rica ediyoruz” diye seslendi.