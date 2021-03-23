AKP 19 yıldır hazırlık yapıyormuş: Asıl şimdi başlıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz” dedi.

Hürriyet’ten Tülay Demir’e konuşan Ünal, “Kongre, gündemin çok hareketli ve değişken olduğu bir döneme denk geldi. Peki bu kongreden neler bekleniyor? Yeni yol haritası belirlendi mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu kongre, 2023’ün başlangıcı… Yani biz bu kongredeki kadrolarla 2023 seçimlerine gideceğiz, bu kadrolarla Cumhuriyet’in 100’üncü yılını karşılayacağız ve ikinci büyük yürüyüşümüze başlayacağız. 19 yıl boyunca sağlıkta, ulaşımda, bilişimde, eğitimde, özetle her alanda Türkiye’yi 2023’e hazırladık. Şimdi bize diyorlar ki ’19 sene oldu, 20 sene oldu…’ Biz de onlara diyoruz ki ‘Biz daha yeni başlıyoruz’ Bugüne kadar yaptığımız her şey aslında hazırlıktı. 24 Mart yeni ve büyük bir yolculuğun başlangıcı.”

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Kabinede değişiklik sinyali

Ünal, bugün NTV’de katıldığı canlı yayında, kabine değişiklikleri için sinyal verdi.

AKP genel başkan yardımcısı “Kabine değişikliği bekliyor muyuz” sorusunu şöyle cevapladı: “2023’e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da sayın cumhurbaşkanımız, ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.”