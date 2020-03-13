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Yaramazlara biraz batar!

AKP, 18 Mart’taki grup toplantısını erteledi

AKP Grup Başkanlığı, 18 Mart’ta Meclis’te yapılacak grup toplantısının iptal edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

DHA’da yer alan habere göre başkanlık, milletvekillerine “Bu hafta 18 Mart Çarşamba günü grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj gönderdi.

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