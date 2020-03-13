AKP, 18 Mart’taki grup toplantısını erteledi

AKP Grup Başkanlığı, 18 Mart’ta Meclis’te yapılacak grup toplantısının iptal edildiğini açıkladı.
DHA’da yer alan habere göre başkanlık, milletvekillerine “Bu hafta 18 Mart Çarşamba günü grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj gönderdi.
Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü şimdiye dek ikisi Türkiye’de olmak üzere 100’den fazla ülkede 130 bini aşkın kişide görüldü, 5 bine yakın insan hayatını kaybetti.