AKP, 15 Temmuz’un yıldönümünde ‘selalarla’ yürüyecek

AKP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, darbe girişiminin yıldönümünde 81 kentte meydanlara çıkacaklarını söyledi.

‘Selaların okunmasıyla birlikte yürüyeceğiz’

AKP genel merkezinde merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) toplantısı sürerken gazetecilere konuşan Ünal, 15 Temmuz’da parti olarak yapacaklarına dair bilgi verdi.

Ünal, AKP sosyal politikalar ile çevre, şehircilik ve kültür başkanlıkları ve belediyelerin 11-15 Temmuz’da çeşitli anma törenleri düzenleyeceklerini kaydetti.

Sözcü, şu bilgiler verdi: “Biz de o gece AK Parti olarak, saat 00.13’te salaların okunmasıyla birlikte, tıpkı 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye’de aynı saatte salaların okunması gibi, diğer vatandaşlarımız, diğer sivil toplum örgütleri gibi 81 ilimizde daha önce demokrasi nöbeti tuttuğumuz meydanlara doğru yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz.”

‘Mesele 15 Temmuz’da yürümek…’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne değinen Ünal, “CHP’nin bu yürüyüşü, toplantıda özel olarak ele alınmamıştır. Bu yürüyüş iç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alınmış ve konuşulmuştur” diye konuştu.

AKP sözcüsü, CHP sözcülerinin yürüyüş sırasında ‘korkmadan, cesaretle yürüdüklerini’ söylediklerini belirterek şöyle devam etti: “Evet, devletimiz gerekli güvenliği, hassasiyeti sağladığı için tabii ki güvenle yürüyecekler. Biz oradaki yürüyen her bir vatandaşımızın hükümet olarak güvenliğinden tabii ki sorumluyuz. Ama mesele orada devletin sağladığı güvenlik altında cesaretle yürümek değil. Mesele CHP’nin ‘kontrollü darbe’ dediği, ‘Başarısızlığa mahkum edilmiş darbe girişimi’ diye nitelendirdiği 15 Temmuz gecesi devletin helikopterini, uçağını, tankını ele geçiren asker kıyafetli teröristlerin olduğu gece cesaretle yürümekti.”

Ünal, Meclis Anayasa Komisyonu’nda 11 Temmuz’da iç tüzük değişikliği görüşmelerinin başlayacağını duyurdu.