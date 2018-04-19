AKP 15 Mayıs’ta sahaya iniyor: Sözcüye göre Erdoğan’ın oyu yüzde 55,6

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 55,6 olduğunu öne sürdü.

Erdoğan, tüm AKP’li milletvekilleriyle bugün bir araya geldi.

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Toplantının ardından partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ünal, seçim kampanya dönemine hazırlık olduklarını söyledi.

Yerinden ve internet temelli bir kampanya yürüteceklerini dile getiren AKP sözcüsü, internetin ve sosyal iletişim ağlarının çok güçlü kullanılacağını kaydetti.

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Ünal’ın verdiği bilgiye göre AKP kampanyasına 15 Mayıs’ta başlayacak. Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı büyük mitingler yapılacak.

Ünal, bir soru üzerine de “En son yapılan ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçiminin, 3 Kasım 2019 yerine 24 Haziran 2018’de yapılacağı açıklanmıştı.