AKOM’dan İstanbullulara ‘tasarruf’ çağrısı: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 68

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’daki baraj doluluk oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA

AKOM, il genelinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülen yağışların pazartesiden itibaren etkisini artıracağını ve akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağını açıkladı.

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Serin ve yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

AKOM, paylaştığı ‘6 Aylık Hava Tahmini Raporu‘nda İstanbullulara, su kullanımı konusunda tasarruflu olunması yönünde çağrıda bulundu.

Nisan ayının son haftasına kadar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yağışlar mevsim normallerinin yüzde 22 altında seyretti. Yaz ayları başlarken, geçmiş yıllarda yüzde 85-90 seviyesinde olan baraj doluluk oranları yüzde 68 olarak kayda geçti.

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Mayıs ayının ilk yarısı tropikal (ılık ve yağışlı), ikinci yarısının ise yaz havasında yaşanması beklenirken, yağışların yüzde 75 ihtimalle mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.