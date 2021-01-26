AKOM’dan İstanbul’a kar ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da fırtına şeklinde esen lodos ve şehir merkezi dışında kalacak bölgelerde hafif kar beklendiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ‘ılık ve yağışlı havanın etkili olmaya devam ettiği’ aktarılan açıklamada, çarşamba öğle saatlerinden itibaren, ‘Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesinin tahmin edildiği’ belirtildi.

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AKOM’un açıklaması şöyle: “Güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde esen 30-65km/s aralığında hızla esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15°C olan sıcaklıklar, 8 ile 12 °C birden azalarak kış değerlerine gerileyecek.

Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyan hava nedeni ile yağışların il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.”

Açıklamada, mevcut tahminlerin aksine, sıcaklıkların 2-3 °C daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, ‘böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği’ bilgisi paylaşıldı.