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Yaramazlara biraz batar!

AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere, bu gece başlayacak sağanak yağışların gelecek hafta başına kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AKOM’un yağış raporunda yaz mevsiminin kurak geçtiği vurgulanırken, baraj doluluk oranlarının yüzde 30’lara kadar gerilediği belirtildi.

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Barajların ve yer altı su kaynaklarının yeniden yükselişe geçmesi için ekim-mart aylarındaki yağışların oldukça önemli olduğu vurgulandı.

AKOM ayrıca, sonbahar mevsiminin bu zamanlarında kısa süreli yağan kuvvetli yağmurların neden olduğu göllenmeye, taşkınlara, su baskınlarına ve yaşanması muhtemel diğer olumsuzluklara karşı vatandaşı tedbirli olması konusunda uyardı. 

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