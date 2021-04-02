AKM’nin ‘tahmini’ maliyeti açıklandı

İstanbul’da Taksim’de inşaatı süren Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) maliyeti açıklandı.
İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM’nin kaba inşaatının yüzde 90’nının bittiğini söyledi.
Ersoy, mekanik inşaatın da büyük kısmının tamamlandığını belirterek, “AKM’nin inşaatının maliyeti tahmini 1.8 milyar” dedi.
Ersoy, AKM’yi dünyadaki örnekleriyle kıyaslayarak, inşaatın 32 ay gibi kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi. Yenilenen AKM, 29 Ekim’de açılacak.