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AKM’nin onarım ihalesini alan firmanın sahibi: 10-15 milyon lira harcadık, bekliyoruz

 

İstanbul Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) onarım ihalesini dört yıl önce kazanan Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal, binanın ‘bitik durumda’ olduğunu vurgulayıp, “10-15 milyon lira harcadık, bekliyoruz” dedi.

Gezi Eylemleri’nde AKM’nın ‘ön yüzü’ pankartlarla donatılmıştı. Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Vahap Munyar bugünkü yazısında, AKM’nin onarım ihalesini alan Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal ve Taca İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt’un açıklamalarına yer verdi.

Munyar, Topsakal’ın AKM’yle ilgili son durumu şöyle anlattığını yazdı: “Kolonlarda güçlendirme yapacak yer kalmamış. Bina, içine girilmeye korkulacak halde. Yıkılıp yeniden yapılması daha sağlıklı olur.”

‘İşi bırakmayı düşündük, müsaade edilmedi’

AKM’nin ‘bazı entelektüeller’ ve seçimler arasında sıkıştığını iddia eden Topsakal, “Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci derken iş kaldı. Taca ile birlikte bugüne kadar 10-15 milyon lira harcadık, bekliyoruz. Geçen süreçte işi bırakmayı bile düşündük ancak bırakmamıza müsaade edilmedi” diye konuştu.

Munyar, Topsakal’ın dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın AKM’yle ilgili düşüncesini paylaştığını da kaleme aldı: “En az iki büyük oditoryumu olan bir opera ve kültür merkezi yapalım. Yandaki otoparkı, AKM’nin arkadaki arsayı da projeye dahil edelim. Taksim’e uyan mimari neyse, ona göre proje yapılır.”

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