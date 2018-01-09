Akmerkez’de restoran ve kafelere yıkım kararı geldi, yönetim ‘Mevzuata uygun’ dedi

Türkiye’nin en lüks alışveriş merkezlerinden Etiler’deki Akmerkez’de bulunan altı lüks restoran ve kafenin bazı bölümleri için yıkım kararı aldı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, 1993 yılında yapılan Akmerkez’deki bazı işyerlerinde tasdikli mimari projenin dışına çıkıldığı iddiası İçişleri Bakanlığı’na ulaştı. Bakanlığın girişimiyle İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü müfettişleri ve Beşiktaş Belediyesi görevlileri 5 Temmuz 2017 günü Akmerkez’e giderek yerinde inceleme yaptı.

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Yapılan tespit sonrası belediye encümeni 10 Ağustos 2017 günü iki ayrı karar aldı. Kararlardan biri para cezası kesilmesi, ikincisi ise yıkım kararına yönelik oldu.

Para cezası

Oybirliğiyle alınan kararlara göre, tasdikli mimari proje dışında kullanılan alanın toplam büyüklüğü 419.2 metrekare olarak belirlendi. Encümen kararında, ortak alan olan zemin terasında yan bölümler yapıldı. Karara göre, koridor geçişleri de kapatılarak özel kullanım alanı haline getirildi.

Karara göre, Akmerkez’in Nispetiye Caddesi’ne bakan kısmında bulunan Vakko Pattisserie’de 49.68 metrekare, S Cafe’de 64.40 metrekare, Martinez’de 69 metrekare, Serafina’da 61.10 metrekarelik fazla alan kullanımı olduğu tespit edildi.

Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde bulunan Starbucks’ta 54.60 metrekare, Papermoon’da ise 120 metrekarelik fazlalık tespit edildi.

Akmerkez’in bağlı olduğu Akmerkez GYO AŞ’ye 12 bin 725 lira para cezası verilmesi kararlaştırılırken, bir diğer encümen kararıyla da proje dışında kalan alanların yıkımına karar verildi.

Dört yıl önceki değişiklik

Beşiktaş Belediyesi’nin yıkım kararı aldığı bölgeler, Akmerkez’in dört yıl önceki plan değişikliğiyle inşa edilen bölgelerden oluşuyor.

AVM’nin bağlı olduğu Akmerkez GYO AŞ’ye yıkımın 17 Ocak sabahı saat 06:00’da yapılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Akmerkez GYO’dan yapılan açıklamada ise yapılan işlemlerin mevzuat çerçevesinde olduğu belirtilerek “Hukuka aykırılık söz konusu değildir” denildi.