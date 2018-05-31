AKM artık yok!

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkımı tamamlandı.

AKM için yıkım kararı alındıktan sonra 13 Şubat’ta iş makineleri merkezde çalışmaya başlamıştı. Bazı kesimlerce ‘kent hafızası’ sayılarak yıkımına karşı çıkılan ve dava açılan AKM’nin yerine dev bir opera binası yapılacak.

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Binanın yıkım çalışmaları üç buçuk ayın ardından, 30 Mayıs saat 17.00 sıralarında tamamlandı.

Yeni yapılacak binada 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

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Yeni binanın en üst katında restoran olacak. Yeni binanın mimarlığını, AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapacak. Yeni bina, 2019’un ilk üç ayına yetiştirilmek isteniyor.