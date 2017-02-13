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Yaramazlara biraz batar!

‘Aklan da gel’ dönemi: Bakanlık ihraç edilen öğretmenlerden ‘temiz kağıdı’ istedi

 

Milli Eğitim Bakanlığı, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen öğretmenlerin göreve iade edilmeleri için savcılıktan alınacak ‘telefonda ‘ByLock’ yoktur’ yazılı bir belge istedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

686 sayılı KHK’yla 330’u akademisyen 4 bin 464 memur görevlerinden ihraç edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edilen 2 bin 585 kişinin de ezici çoğunluğu öğretmendi.

‘Aklan da gel’

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre öğretmenlerin ihraç gerekçesi olarak ‘ByLock’ kullanmaları, Bank Asya’da hesaplarının bulunması ve terör örgütleriyle ilişkileri gösterildi.

Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Bir Sen de üyelerinin göreve iadeleri konusunda bakanlığa itirazda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, ihraç edilen öğretmenlerden, telefonlarındaki incelemenin, MİT’ten gelen liste ile karşılaştırılması ve savcılık imzalı “Üzerime kayıtlı hat ve cihazlarda ByLock uygulaması yoktur” yazılı bir belge talep etti.

Dava açılan öğretmenlerden de haklarında açılmış davalardan beraat ettiklerine ilişkin belgeleri sunmaları veya soruşturmalarla aklandıklarını belgelemeleri istendi.

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