Akkuyu’nun bilirkişi raporu ‘hazır’: Olası bir nükleer kazada sınır değerler aşılmaz

Mersin Akkuyu’da Ruslar tarafından yapımına başlanan nükleer santral için hazırlanan bilirkişi raporunda “Olası bir nükleer kazada sınır değerler aşılmaz” ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Mersin Tabip Odası’nın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi aleyhine ‘Mersin, Gülnar, Büyükeceli Beldesi sınırlarında kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na izin verilmesine’ ilişkin yer lisansının iptali istemiyle dava açtı.

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Dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunda, nükleer santral için seçilen yerin uygun olduğu belirtildi. Santralın soğutma suyunun Akkuyu Koyu’ndan alınıp Aksaz Koyu’nda boşaltılacağı ifade edilen raporda, soğutma suyunun da yeterli miktarda ve kullanıma uygun olduğu kaydedildi.

Rapordaki, “… olası büyük kaza sonuçlarının halkın radyasyon sağlığına ve güvenliğine ilişkin TAEK mevzuatındaki sınır değerlerin aşılmayacağı” tespiti ise dikkat çekti.

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Raporda şu ifadeler de yer aldı: “Akkuyu NGS projesinde toplam 4 reaktörün inşaat alanında güvenli işletmesi için emniyetli koruma bandının bulunduğu liman sahası, yakıt depolama tesislerinin kurulacağı alan konut alanları ve diğer mekânların fiziksel ve nükleer emniyeti dahil, normal işletme ve kaza hallerinde olası çevresel doz etkilerinin halkın radyasyon sağlığı ve güvenliği ile çevreyi koruyabilecek şekilde gerekli olabilecek bütün tedbirlerin alındığı ve sonuç olarak uygun bir reaktör sahasının tesis edilmesi açısından yeterli bulunduğu değerlendirilmektedir.”

‘Rus teknolojisi de denenmiş gibi gösterildi’

Mersin Tabip Odası avukatı Arif Ali Cangı, itiraz dilekçesinde, bilirkişinin eksik incelemeyle rapor düzenlediğini belirtti.

“Raporda üçüncü ayında arıza yapan reaktör örnek gösterilmiş, ayrıca denenmemiş Rus teknolojisi de denenmiş gibi gösterilmiştir” diyen Cangı, şöyle devam etti: “Denize deşarj suyunun deniz ekosistemine etkisi raporda çok yetersizdir. Deniz suyu sıcaklığının artışı balık kompozisyonu ve çeşitliliğini azaltacaktır. Nükleer santralların güvensiz ve en tehlikeli olduğu bilimsel ve acı deneyimlerle kanıtlanmıştır. Pahalı, atıklarının güvenli depolanması neredeyse imkânsız, denetlenmesi zor, üstelik insan ve canlı yaşamıyla bir arada bulunmaması gereken bir teknolojidir.”