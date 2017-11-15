Akkuyu takvimi: ‘Beton dökme’ ve temel atma 2018’de, ‘ateşleme’ 2023’te

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ‘beton dökme’ töreni için bir organizasyon şirketiyle görüşmelere başlandığı bildirildi. Şirket, bu yıl tamamlanmadan törenin yapılmasını hedefliyor.

Hafta başında Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu NGS’nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınacağını belirtmişti. Türk yetkililer, santralin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı 2023’te faaliyete geçmesini hedeflediklerini dile getirmişti.

Reklam

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev ise Akkuyu NGS’nin 2023 yılına yetişmesinin iddialı bir hedef olduğunu, bu hedefe ulaşmanın yolunun Türkiye ile Rusya arasında iyi koordinasyondan geçtiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi ziyaretinde santralin ‘beton dökme’ törenine Putin’i davet ettiği belirtilmişti.

Temel atma değil beton dökme

Habertürk’ün haberine göre anlaşılan organizasyon şirketi, bu yıl tamamlanmadan törenin yapılmasını hedefliyor. Hazırlıkların bitmesi halinde törenin yeni yılın ilk aylarına yetişmesi bekleniyor.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ülkedeki ilk nükleer santral olacak 20 milyar dolar yatırım maliyetli Akkuyu NGS için ‘sınırlı çalışma izni’ni geçen ay vermişti. Lihaçev gelecek yılın ilk çeyreğinde tüm lisansları almayı umut ettiklerini ifade edip “Böylelikle ilk reaktörün beton çalışmalarına başlayabiliriz” demişti.

TAEK’ten ‘beton dökme’ çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “(Akkuyu Nükleer AŞ) Şirket, bu konuda hazırlıklarını tamamladı. Beton dökme töreni, bu kapsamda yapılacak. Bu, santralın temelinin atıldığı anlamına gelmiyor. Santralın kurulacağı alanda yapılacak bir işlem” dendi.

2018’de 1 milyarlık yatırım

Akkuyu Nükleer AŞ henüz tüm inşaat lisanlarını alabilmiş değil. Habertürk’e konuşan kaynaklar, ‘Ön Güvenlik Analiz Raporu’nun değerlendirildiğini açıkladı. İnşaat lisansının 2018 yılının ilk yarısında verilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Kaynaklar, ulusal ve uluslararası teknik, idari ve güvenlik koşullarının sağlanmasının ardından 2018’in ikinci yarısında santralın temelinin atılabileceği belirtti.

Akkuyu Nükleer AŞ’nin yüzde 49 hissesi Cengiz Holding, Kalyon İnşaat ve Kolin İnşaat konsorsiyumuna ait. Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre, konsorsiyumun önümüzdeki yıl değeri yaklaşık 1 milyar doları bulan bir yatırım yapması planlanıyor.