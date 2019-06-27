Akkuyu nükleer santrali türbinlerinin imalatına başlandı

Bütçe açığının yılın ilk beş ayında yüzde 225 artmasının ardından daha fazla bozulmanın önüne geçmeyi amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı yerel seçimler öncesi ertelenen Merkez Bankası’nın (MB) 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye aktarımını tamamlamayı ve gelir vergisi başta olmak üzere bazı vergileri yükseltmeye hazırlanıyor.