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Yaramazlara biraz batar!

Akkuyu nükleer santrali türbinlerinin imalatına başlandı

General Electric (GE) ve AtomEnergoMash JSC’nin ortak olduğu AAEM Turbine Technology şirketi, GE Steam Power ile birlikte Akkuyu nükleer santralinde kullanılacak buhar türbinlerinin imalatına başladı.

Akkuyu’daki nükleer santral inşaatı devam ediyor.

Yayınlanan bültende Ekim 2017’de düzenlenen ihale kapsamında şirketin Akkuyu için dört nükleer türbin jeneratörünün imal edeceği belirtildi.

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Rusya ile Türkiye’nin ortaklığıyla kurulacak Akkuyu nükleer santralinin 1,200 megawatt (MW) elektrik üretebilen dört reaktörden oluşması ve 2023 yılında devreye alınması planlanıyor.

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