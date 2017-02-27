Akkuyu nükleer santrali için bilirkişi raporu: Foklar bölgeyi terk eder, yine de yapalım

Uzmanların ‘yıkım projesi’ olarak nitelediği Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu nükleer santralı için hazırlanan bilirkişi raporunda, Akdeniz foklarının bölgeyi terk etmesine neden olacağı ancak yine de yapılması gerektiği belirtildi.

Mersin büyükşehir belediye meclisinin 10 Ekim 2016 tarihli oturumunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin de içinde yer aldığı 1/100.000 ölçekli ‘çevre düzeni planı’ maddesi de görüşülmüştü.

Meclisin CHP’li üyeleri ve çevrecilerin karşı çıktığı madde, MHP’li 34, CHP’li 20, AKP’li 18 ve HDP’li altı meclis üyesinin bulunduğu oylamada MHP ve AKP’li üyelerin ‘Evet’ oyuyla kabul edilmişti.

‘Foklar bölgeyi terk eder ama yine de yapın’

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre 82 kişi ve kurumun santralın yapımını engellemek için çevre ve şehircilik bakanlığına açtığı davada bilirkişi raporu hazırlandı.

Danıştay 14’üncü Dairesi’nin talebiyle hazırlanan 208 sayfalık raporda kıyıdaki balıklar ve diğer canlıların yumurtlama alanlarının koruma altına alınması gerektiği ifade edildi.

Bölgedeki nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta’ların da yaşam alanlarının Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereğince korunmasına önem verilmesi gerektiği anlatılan raporda, şunlar kaydedildi: “Santral sahası etki alanında bulunan nesli kritik derecede tehdit altında olan Akdeniz fokunun 1’inci derece sit alanı olan Beşparmak adasındaki yaşam alanlarının korunması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Akkuyu nükleer enerji santralinin inşaat dönemindeki deniz trafiği ve işletme aşamasındaki soğutma suyu nedeniyle özellikle Beşparmak adası mevkiinde yer alan üreme mağarası ve çevresine tehdit oluşturması kaçınılmazdır. Bu bölgede yapılacak olan her türlü faaliyet Akdeniz fokunun bulunduğu bölgeyi terk etmesine neden olacaktır.”

Raporda, söz konusu durumun santralın yapılmasına engel olmayacağı belirtilerek, ÇED raporu için sakınca oluşturmayacağına vurgu yapıldı. 15 kişilik bilirkişi heyeti, ÇED raporunun hukuka uygun olduğunu, iptalini gerektirecek bir durum olmadığını da belirledi.

Uzmanlık alanlarının dışında karar verdiler

Davacı kurumlardan Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Deniz Bayram şunları söyledi: “Bilirkişi kurulunda, hukuk konusunda bilirkişi olmadığı gibi, genel enerji politikaları ve ekonomi alanında da uzmanlık temsili olmamasına rağmen, raporda, alternatif enerji kaynakları ve ekonomik gelişmeler ile ilgili referanslara ve alternatif, uluslararası güvenilirliği olan araştırmalara dayanmayan değerlendirmelere yer verildiğini görüyoruz.”

Akdeniz foklarının santralı yapan şirkete ’emanet’ edilmesinin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu savunan Bayram, “Akkuyu şirketi, patlatma yapmadan önce mağarada fok olup olmadığını kontrol edecek, patlatmayı olmadığı zamanda yapacaktır” dedi.