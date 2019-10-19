Akkuyu inşaatında çalışan iki Ukraynalı uzman, trafik kazasında hayatını kaybetti, üçü ağır, 11 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) çalışmak için gelen yabancı işçileri taşıyan minibüs, TIR’a arkadan çarptı. Kazada, Ukrayna uyruklu iki kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, Silifke ilçesine bağlı Akdere Mahallesi’nde meydana geldi. Rusya’dan Mersin’in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışmak için uçakla Antalya’ya gelen işçileri taşıyan Ömer Özen yönetimindeki 33 KJN 44 plakalı minibüs, aynı yöne giden Abdurrahman Tepe yönetiminde 33 NYY 97 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, Ukrayna uyruklu Denis Osmukha (32) ve Andrii Voronov (44) öldü, Rus ve Ukraynalı 11 kişi de yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Silifke Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Akkuyu Müdürü Zoteeva: Üç ağır yaralı var

Kaza ile ilgili olarak Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva tarafından yapılan açıklamada, şöyle dendi : “Trafik kazası sonucunda, Akkuyu NGS inşaat çalışmalarında hizmet vermesi öngörülen bir kuruluşun iki uzmanının, polis verilerine göre kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Edinilen bilgilere göre servis aracında şoför dahil olmak üzere toplam 13 kişi bulunmakta idi. Çeşitli derecelerde yaralanan kaza mağdurları, gerekli olan tedavinin yapılması amacıyla acil olarak hastanelere sevk edilmiştir. Şu an itibariyle hastanelerde ağır yaralanan üç kişi tedavi altındadır, diğer üç kişi doktor gözetimi altında tutulmakta olup, beş kişi taburcu edilmiştir. Kaza mağdurları ile ailelerine gerekli destek sağlanmaktadır.”