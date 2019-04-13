Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akit’in ‘HDP’liler indirdi’ dediği bayrağı kayyumun indirdiğine dair görüntüler çıktı

Akit gazetesinin HDP’nin Kızıltepe belediyesindeki bayrağı indirdiği iddiasının ardından, bayrağın kayyum Mehmet Yüzer tarafından sökülerek götürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Fotoğraf: Video

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Akit gazetesi, 11 Nisan günü ‘Yıkım ekibi işbaşı yaptı‘ manşetiyle HDP ve CHP belediye başkanlarını hedef almıştı.

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31 Mart yerel seçimlerinde Kızıltepe belediyesini kazanan HDP’li eşbaşkan Nilüfer Elik Yılmaz’ın kayyum tarafından belediye binasına asılan bayrağı indirdiğini iddia eden Akit, haberde Yılmaz’ın fotoğrafına yer vermiş, Kızıltepe belediye binası diye de Nusaybin belediye binasının fotoğrafını kullanmıştı.

İddianın asılsız çıkmasının ardından HDP de, Akit’in haberinin yalan olduğunu belirterek, tekzip yazısı göndermişti.

Akit henüz tekzip yazısını yayınlamazken, Yüzer de herhangi bir açıklama yapmadı.

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