Akit TV’den Cumhuriyet’e açık ölüm tehdidi: Sizin gibileri katletmek mübah

Akit Tv’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programının sunucusu Yusuf Ozan, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarını canlı yayında “Sizin gibileri katletmek mübahtır” diye ölümle tehdit etti.

Programda gazete manşetlerini aktaran Akit Tv sunucusu Yusuf Ozan, Cumhuriyet’in ‘Afrin’de 11 şehit’ manşetinin algı operasyonu olduğunu iddia ederek öldürmekten bahsetti.

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İşte sunucunun sarfettiği bazı cümleler:

“Tek adam rejimi olsaydı ah keşke olsa… Sizi iki dakikada kapatsa, keşke bir de şeriat olsa, keşke idam olsa sizi sallandırsa açık konuşuyorum hepiniz hainsiniz…”

“Demokrasi kılıfının ardına saklanan sizler bu vatanın başına belasınız. İster alının ister yırtının keşke bu ülkede idam olsa.”

“Kellenin gitmesi lazım…”

“Demokrasi falan hikaye savaşta sizin gibileri katletmek mübahtır.”

“Öfkeme yenik düşüyorum siz hakikaten namus yoksunusunuz.”

“Sizlerin Allah belanızı versin! Kansızsınız, namussuzsunuz, şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Sizde bir dirhem din iman yok. Bir dönemin kalıntılarısınız.”

“Bunlar kripto siyonist. Böyle bir dönemde bu ülkeye operasyon çeken haindir.”