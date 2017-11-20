Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı, trafik tartışmasında bacağından vuruldu

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İstanbul’da trafikte bir sürücü, tartıştığı Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı’yı silahla yaraladı.

Esenyurt ilçesinde Tarakçı ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir sürü arasında trafikte tartışma çıktı.

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Aracından inen sürücü, gazeteciyi yanındaki tabancasıyla bacağından vurarak kayıplarak karıştı. Tarakçı ise olay yerine yakın bir özel hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın sabıka kaydı bulunup bulunmadığı, silahının da ruhsatlı olup olmadığı bilinmiyor. Polis şüpheliyi arıyor.

Tarakçı’nın ortaklarından olduğu Gazetem İstanbul ise bir aracın, Beylikdüzü’ndeki İSKİ binası önünde Tarakçı’nın aracına arkadan çarptığını, ardından da saldırganın gazeteciye üç el ateş ettiğini bildirdi.

Tarakçı şu an Akit TV’de program yapıyor, Gazetem İstanbul adında bir yerel gazete yayınlıyor.