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Yaramazlara biraz batar!

Akit TV yorumcusu: AKP ve Erdoğan aşkı İstanbul’da başladı, İstanbul’da bitiyor

Hükümete yakın yayın kuruluşu Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı, AKP’nin İstanbul’u kaybettiğini iddia etti ve “AKP ve Erdoğan aşkı İstanbul’da başladı, İstanbul’da bitiyor” dedi.

Gazeteci Çağlar Cilara’nın YouTube kanalındaki programına konuk olan ve yenilenen İstanbul belediye başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmeler yapan Tarakçı, Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” sözlerine de atıfta bulundu ve “İstanbul onların aşkıysa, İstanbul’a tecavüz edilmiş durumda ve o aşık oldukları İstanbul onlardan kaçıyor. Bir kere bunu görsünler” ifadelerini kullandı.

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Yarım saat süren söyleşiyi Tarakçı yine “Başında da dediğimiz gibi, İstanbul aşkın başladığı ve aşkın bittiği yer” sözleriyle sonlandırdı.

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