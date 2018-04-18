Akit TV: Dekolte giyen kadın tacizcidir, erkekler şikayetçi olmalı

Akit TV’de yayınlanan bir programda, Mehmet Arslan adlı sunucu dekolte giyen kadınları tacizci ilan etti. Arslan “Erkeklerin ‘Bu kadın beni dekolte bir kıyafetle taciz etti’ diye şikayet etmesi lazım. Bunun cezalandırılması lazım. Bu bir suçtur” dedi.

Oda TV’nin haberine göre 31 Mart’ta Akit TV’de yayınlanan Rabbiyatcı adlı programda sunucu Arslan, “Kadın sorunu güncel bir konu, eskimeyen bir konu. Sürekli sakız gibi çiğnenen bir konu, kadın meselesi. Kız çocuğu meselesi…” dedi

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Arslan sözlerine şöyle devam etti: “Buna karşı tavır alınması lazım, tedbir alınması lazım, cezalandırılması lazım. Ancak, altta yatan sebepler de araştırılmazsa, fakat ‘şu şuna sebep oldu, bundandır diye’ de, erkek taciz ve şiddetini hafife alma tarzında da değil. Olayı basitleştirme adına da değil… Psikolojik, sosyolojik bir çözümleme adına, muhakkak orada kadının da payı olabilir mi diye düşünmek lazım.”

Dekolte giyen kadınların cezalandırılması gerektiğini savunan Akit TV sunucusu, şunları söyledi: “Bir erkek, cinsel uzvunu veya tahrik edici uzvunu, teşhir ederse bu kadın için taciz olmaz mı? Bal gibi olur. Bundan dolayı insanlar birbirini katlediyor. Dekolte giyen kadınlar maşadır ve ne yaptıklarının farkında değiller. Erkeklerin de şikayet edebilmesi lazım, ‘Bu kadın beni dekolte bir kıyafetle taciz etti’, doğru ve bunun cezalandırılması lazım. Bu bir suçtur.”