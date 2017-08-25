Darbe girişimi sırasında ‘Akıncı Üssü’nde olup bitenlerle ilgili davaya, 15 Temmuz gecesi uçakların kalkış emrini vermekle suçlanan üssün eski harekat komutanı kurmay albay Ahmet Özçetin’in çapraz sorgusuyla devam edildi.
Özçetin, Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) 40 kişilik bir ekibin 15 Temmuz’dan yaklaşık bir buçuk ay önce üssü ziyaret edip detaylı bilgi aldığını öne sürdü.
‘Üs tarihinde ilk kez karşılaştığım bir olay’
Eski kurmay albay, bir sanık avukatının, 15 Temmuz günü ABD’li iki kişinin üssü ziyaretiyle ilgili bir sanığın daha önce verdiği ifadesini hatırlatması üzerine şunları söyledi: “Bunlar rutin uygulamalar. Bu konuda bir bilgim yok. Ancak üs tarihinde ilk kez karşılaştığım bir durum oldu. 15 Temmuz’dan yaklaşık bir buçuk ay önce bir grup, Akıncı Üssü’nü ziyaret etmek istedi. Bu istek ısrarla talep edildi. Bu istek (MİT) gelmişti. Ve ısrarla istenen bu faaliyet kapsamında MİT’e bağlı yaklaşık 40 kişi Akıncı Üssü’ne geldi. Nihat Altıntop bu gruba bilgi verdi. Üstle ilgili, cephaneler dahil her türlü konuda sorular soruldu. Bu, hem MİT hem Akıncı Üssü için ilk kez yapılan bir faaliyetti.”
‘Salon boşaltılırsa anlatırım’
Özçetin, “Daha önce bir sanık hatta detay vererek, biri siyahi iki yabancı askerin üsse geldiğini ve incelemelerde bulunduğunu söyledi. Sizin bundan haberiniz olması gerekmez mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Akıllı mühimmatların sayımıyla ilgili geldikleri yönünde ifadeler var. Ancak benim bu soruyla ilgili vereceğim cevaplarda devlet sırrı olacak konular var. Eğer salon boşaltılırsa mahkemenize anlatırım.”
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