Akıncı Üssü’ne mühimmat taşıyan binbaşı: Darbe gecesi sabaha kadar kitap okudum

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Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’ne mühimmat taşıyan helikopterin pilotu eski binbaşı Deniz Aldemir, soruşturma sırasında verdiği ifadeyi reddederek, o gece kitap okuduğunu öne sürdü.

Aldemir, Akıncı Üssü’ne 1 ton mühimmat taşımıştı.

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15 Temmuz’da Kara Havacılık Komutanlığı’nda yaşananlara ilişkin davada hakim karşısına çıkan Aldemir, ‘FETÖ’ye yönelik itiraflarda bulunduğu savcılık sorgusundaki ifadelerini reddederek, mahkemedeki beyanlarının esas alınmasını istedi.

Aldemir, “Bana kağıt kalem verdiler, işlerine geleni yazdırdılar. Canımı kurtarmak için verdiğim ifademden dolayı ailem ve amirlerimden özür diliyorum” diye konuştu.

‘Darbe girişiminden bahsedince kaçtım’

Darbe girişimine hazırlık toplantılarına katılmadığını ve helikoptere yüklenen malzemelerin mühimmat olduğunu bilmediğini iddia eden eski binbaşı, kendi aralarında konuşan askerlerin darbe girişiminden bahsetmeleri üzerine Akıncı Üssü’nden kaçarak Kara Havacılık Okuluna geldiğini ileri sürdü.

Aldemir, mahkeme başkanının, darbe girişiminden ne zaman haberdar olduğuna yönelik sorusuna, “16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü’nde bulunduğum sırada” diye yanıt verirken, “Sabaha kadar ne yaptın?” sorusuna “Hava aracında kitap okudum” cevabını verdi.