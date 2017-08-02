Akıncı Üssü’nde görüntülenen ‘sivil imam’ Batmaz: Darbenin parçası olmadım

Darbe girişiminin en kritik noktası olarak gösterilen Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin davada savunma yapan ‘sivil imam’ Kemal Batmaz, firari isim Adil Öksüz’le görüntülenmesinin tesadüf olduğunu öne sürdü.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sivillerin de aralarında bulunduğu 461’i tutuklu 486 sanık yargılanıyor. Çok sayıda suçla suçlanan sanıklardan 45’i hakkında 303’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Duruşmalar 29 Ağustos’a kadar sürecek.

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Batmaz, darbe girişiminin planlayıcısı ve yöneticileri arasında gösteriliyor.

‘Gülen’le görüşmedim’

Bugün savunma yapan ‘sivil imam’lardan Batmaz, darbe girişimine hazırlık toplantısında katıldığı ve Öksüz’le beraber ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’le görüştüğü iddialarını reddetti.

ABD’ye iş seyahati için gittiğini söyleyen Batmaz, Öksüz’le beraber Atatürk Havalimanı’daki güvenlik kamerası görüntülerinin de tesadüf olduğunu öne sürdü.

‘Hiç kimseye emir ve talimat vermedim’

Gizli haberleşme programı ‘ByLock’u kullanmadığını ve ‘FETÖ’yle parçasının olmadığını savunan Batmaz, “Hiç kimseye emir ve talimat vermemiş olmam, Ankara’da yapıldığı iddia edilen toplantılar sırasında yurt dışında olmam, darbenin ne planlayıcısı ne de yöneticisi olmadığımın delilidir. Ben hiçbir zaman bu girişimin bir parçası olmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum” dedi.

Kemal Batmaz kimdir?

Kemal Batmaz’ın darbe girişiminin harekât merkezi olan 143’üncü Filo’da bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilmişti. Her şeyin başladığı saatlerde 21.50’den 01.40’a kadar filoda olan Batmaz’a Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in baş selamı verdiği de görülüyordu.

Batmaz yakalandıktan sonra tıpkı Adil Öksüz gibi Kahramankazan’da tarla bakmaya gittiğini iddia etti.

‘Sivil imam’ olduğu belirtilen Batmaz, 15 Temmuz’dan sonra TMSF’ye devredilen Kaynak Holding iştiraki Kâğıt AŞ’nin Genel Müdürlüğü’nü yapıyordu.

11 Temmuz’da Adil Öksüz ile birlikte ABD’ye gitmiş, iki gün sonra yine Öksüz’le Türkiye’ye dönmüştü.