Akıncı Üssü iddianamesini Bozdağ’ın ‘rötuşladığı’ iddia edildi, bakanlık yalanladı

Darbe girişiminde Akıncı Üssü’nde yaşananları anlatan ana iddianamede Gülen Cemaati’nin siyasi bağlantılarının anlatılmamasının ardında, iddianame açıklanmadan önce savcılarla görüşen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın olduğu iddia edildi.

Bakanlık, jet hızıyla haberi yalanladı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberinde, 4 bin 658 sayfalık Akıncı Üssü iddianamesi açıklanmadan önce, iddianameyi hazırlayan Başsavcı Yüksel Kocaman, yeni atanan başsavcı vekili Ergün Şahin ve soruşturma savcısı Ramazan Dinç’in, perşembe gün boyu, Bozdağ’a sunum yaptığı anlatıldı.

İddianamede darbe girişiminin siyasi ayağına ilişkin bir bölümün yer almaması, akıllara Bozdağ’la yapılan toplantıda ilgili bölümlerin çıkarılmış olabileceğini getirdi.

İki iddianamede ayrıntılı işlenmişti

Daha önce yayınlanan sivillerin sanık olduğu ‘FETÖ’ çatı iddianamesi ile Genelkurmay Karargâhı’nda yaşananları anlatan 15 Temmuz çatı iddianamesinde, darbe girişiminde siyasi sorumluğa işaret eden bölümler yer almıştı.

Cemaatin TSK içindeki yapılanması dikkatle irdelenmiş, AKP’nin iktidarda olduğu yıllarda cemaatin TSK içinde ‘yerleştiği’ ve ‘yayıldığı’ anlatılmıştı.

Yine bu iddianamede, 2011’den bu yana albaylıktan generalliğe terfi ettirilenlerin yüzde 80’inin ‘FETÖ’ üyesi olduğu, Haziran 2016’da ‘FETÖ’nün siyasi otoriteye Atatürkçü askerleri tasfiye etmek amacıyla kanun değişikliği yaptırdığı vurgulanmıştı.

İşçimen görevden alınmıştı

Karargâh iddianamesini yazan Başsavcı Necip Cem İşçimen, bu dosyanın mahkemeye sunulmasının ardından görevinden alınmıştı. İşçimen’in siyasi sorumluluğa işaret etmesiyle görevden alındığı iddia edilmişti. İşçimen aynı zamanda darbe gecesi kalkışmaya katılanlar hakkında gözaltı kararı verdiğini televizyonlara açıklayan savcıydı.

18 sayfada anlatıldı

Ancak İşçimen’in TSK’daki Cemaat yapılanmasına 400 sayfa ayırdığı iddianamesinin aksine, Akıncı Üssü iddianamesinde bu bölüme sadece 18 sayfa ayrıldı.

Haberde, bunun Bozdağ’la yapılan görüşmenin bir etkisi olabileceği iddia edilirken; iddianamenin aslında perşembe günü açıklanacağı ancak Bozdağ’la görüşme nedeniyle bir gün sonraya bırakıldığı belirtildi.

Yine iddianamede yer almayan bir diğer konu ise, Adil Öksüz’ün kaçması ve telefonunun bir hafta boyunca açık kalmasına karşın yakalanamamasına ilişkin ihmallere değinilmemesi oldu.

Bakanlık yalanladı

Öte yandan Adalet Bakanlığı, haberi Anadolu Ajansı üzerinden jet hızıyla yalanladı.

Savcıların Bozdağ’a iddianameyi götürerek sunum yaptığı iddiasının asılsız olduğu belirtilerek, “Söz konusu gazetede yer alan iddialar her zaman olduğu gibi asılsızdır, algı oluşturmaya yönelik gerçek dışıdır” dendi.