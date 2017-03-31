Akıncı Üssü iddianamesi hazır: Bir numaralı şüpheli Gülen, iki numara Adil Öksüz

Darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede bir numaralı şüpheli olarak darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu belirtilen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen, iki numaralı şüpheli olarak darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz, üç numaralı şüpheli olarak Kemal Batmaz yer aldı.

570 klasörden oluşan 4 bin 658 sayfalık iddianamede bir orgeneral, altı tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüpheli bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve 15 Temmuz gecesi bombalanan Meclis’te yer alan milletvekillerinin şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, Meclis’in, ‘Ak Saray’ın yakınındaki kavşak ve otoparkın, Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın, TÜRKSAT’ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün bombalanması ile Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’ndaki eylemlerin yönetilmesi bulunuyor.

Uçakların Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik’ten kalkması ve farklı illerdeki askerlerin darbe girişimine iştirakı olaylarına da yer verilen iddianamede, şüpheliler hakkında 303 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.