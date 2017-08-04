Akıncı Üssü davasında ‘sivil imam’: Şu an için FETÖ darbesi olarak görüyorum

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Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarından ‘sivil imam’ Nurettin Oruç, çapraz sorgu sırasında girişimi, ‘FETÖ darbesi’ olarak gördüğünü söylerken hakkındaki iddiaları da reddetti.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 486 sanıklı davada, savunması dün biten ‘sivil imam’ Nurettin Oruç’un çapraz sorgusu tamamlandı.

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Oruç, çapraz sorgusu sırasında Akıncı Üssü’nde 15 Temmuz gecesi güvenlik kamerasından alınan fotoğraf ve görüntünün kendisine ait olmadığını öne sürüp, “Bana soruşturma sırasında bunlar gösterilmedi, bahsedilmedi. Görüntülerin ısrarla bana verilmemesi ben de şüphe oluşturdu. Dün de bu konuda sorulan sorulara ‘Bir yapımcı olarak böyle görüntüler üretmek, montaj yapmak çok basit’ demiştim” diye konuştu.

‘FETÖ olarak görüyorum’

Bir müşteki avukatı, Oruç’a ‘FETÖ’ ile irtibatı ve iltisakı olmadığı yönündeki ifadesini hatırlatarak, “Peki bu darbe sizce bir FETÖ darbesi mi?” sorusunu yöneltti. Oruç, soruyu, “Dünkü savunmam sırasında sorduğum bazı sorular var. Bunların cevaplanması gerekiyor. Ama şu an itibariyle FETÖ olarak görüyorum” diye cevapladı.

Belgesel konusunu ‘hatırlamadı’

Bir müşteki avukatı, Oruç’a, Kazan’a belgesel çekmek için gittiğini söylediğini hatırlatarak, “Peki bu belgesel için kimlerle görüştünüz? Gittiğiniz köyün adını söyler misiniz?” diye sorular yöneltti.

Oruç bu sorulara “Hatırlamıyorum” diye yanıt verdi.

Bir avukat da, Oruç’a belgesel çekimi ve yapımcılıkla ilgili bazı teknik sorular yöneltti. Oruç, bu soruları, “Bu terimleri biliyorum ama açıklamak istemiyorum” diye cevapladı.

Öte yandan sanığın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından avukatı Ertuğrul Cem Cihan savunma yaptı. Cihan’ın, müvekkilinin işkence gördüğünü ve cezaevinde tecrit edildiğini söylemesi salondaki müşteki yakınlarından tepki gördü. Avukata yönelik sinkaflı sözler sarf eden bir kişi salondan çıkartıldı.

Akın Öztürk savunma yapacak

Darbenin planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan ‘sivil imam’ Harun Biniş, avukatının mahkemeye, savunmaya hazır olmadığı yönünde mazeret dilekçesi vermesi nedeniyle savunma yapmadı.

Duruşmaya ara veren mahkeme, öğleden sonraki bölümde darbenin askeri kanadının bir numarası olduğu iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün savunmasına geçileceğini belirtti.