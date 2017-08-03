Akıncı Üssü davasında ‘sivil imam’: En iyi ticareti bu hükümet döneminde yaptım

Darbe girişiminin en kritik noktası olarak gösterilen Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin davada savunma yapan ‘sivil imam’ Hakan Çiçek, 15 Temmuz gecesi yeni açacağı okulun tanıtımını yapmak için üsse gittiğini öne sürdü.

Anafartalar Koleji sahibi olan Çiçek, üste yakalanan isimlerden.

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Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre dün savunma yapan Çiçek, 15 Temmuz günü 19.30-20.00 arasında üsse gittiğini ve Albay Ahmet Özçetin’in kendisini aracıyla içeri aldığını belirterek, “Lojmanlara yakın bir yerde sohbet etmeye başlamışken telefonu çaldı. Benden uzaklaşarak telefonla görüştü. ‘Siz burada biraz bekleyin, acil bir durum var, biraz oyalanın, benim gidip gelmem lazım’ deyip gitti. Ben orada kaldım” dedi.

‘Tel örgülerden atlayıp kaçtım’

Nizamiyeye giriş çıkışların yasak olduğunun duyurulmasının ardından uçak ve helikopter sesi gelmeye başladığını dile getiren Çiçek, “Gece 12.00 gibi nizamiyeye doğru yürüdüm, halk toplanmıştı, patır patır silah sesi geliyordu. Oradan çıkamayacağımı anlayınca lojman bölgesinde saklandım. Sabah da tel örgülerden atlayarak oradan kaçtım” dedi.

Akrabalarından birinin ‘FETÖ’ koruması olduğunu ve kurmay subayların ‘abi‘si olduğu iddialarını reddeden Çiçek, “Hakan Çiçek nüfus kaydına girince yedi ceddi çıkıyor. Benim yedi ceddimden biri FETÖ elebaşısının korumasını yapıyormuş. Yok öyle birşey. Böyle birşey olsa da bu benim açımdan suç mudur?” diye konuştu.

‘İnandığım şeyi yıkmakla yargılanıyorum’

Çiçek, çocuklarından hiçbirini ‘FETÖ’ okullarında okutmadığını ve ‘FETÖ’ ile irtibatlı şirketlerle hiç ticaret yapmadığını savunurken, hükümete ilişkin de “Ben ticaretimin en güzel yıllarını son 10-15 yılda yaptım. Ben 15 yıldır bu ülkede istikrar görüyorum. Bunun nedeninin de tek parti hükümeti olduğuna tüm gönlümle inanıyorum. Ben bu inandığım şeyi yıkmakla yargılanıyorum” ifadelerini kullandı.