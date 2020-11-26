Akıncı Üssü davasında karar

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirtilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin aralarında bomba atan pilotların da arasında bulunduğu 365’i tutuklu 475 sanıklı davada karar bugün açıklandı.

Darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Dairesi’ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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Darbe girişiminde Ankara’da F-16 ile ilk uçuşu yapan eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur’a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki 15 kişiyi öldüren pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

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Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü bombalayan pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi’ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk’e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz’da dönemin Jandarma genel komutanı Galip Mendi’yi alıkoyan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Darbe girişiminde Emniyet Havacılık Dairesi’ni bombalayan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’a sekizer kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Darbe girişimi sırasında TBMM’yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı genel sekreteri eski albay Veysel Kavak’a, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı sistemler daire başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

15 Temmuz’da Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’ni ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

15 Temmuz’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde görevli eski albay Ali Durmuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Akıncı davasında, darbe girişimi sırasında üssün harekat plan subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında 143. Filo harekat subayı olan eski binbaşı Ali Karabulut, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akıncı davasında Fethullah Gülen ve Adil Öksüz’ün de arasında bulunduğu altı firari sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.