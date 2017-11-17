Akıncı Üssü davasında 13 sanığa tahliye kararı

Darbe girişimi sırasında ‘Akıncı Üssü’nde olup bitenlerle ilgili davada 13 sanığı tahliyesine karar verildi.

Ankara’daki Akıncı Üssü darbe girişiminin ‘merkezi’ olarak görülüyor.

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Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de zorla burada tutulmuştu.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davda aralarında sivillerin de aralarında bulunduğu 486 sanık yargılanıyor. Çok sayıda suçtan yargılanan anıklardan 45’i hakkında 303’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme, ‘Cumhurbaşkanına suikast davası’nda mahkum olan Gökhan Şahin Sönmezateş’in de tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşma 11 Aralık’a ertelendi.