Akıncı Üssü davası başladı: Tek tip kıyafet protestosu, idam ipi, sloganlar…

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Darbe girişiminin en kritik noktası olark gösterilen Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin davanın duruşması başladı.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sivillerin de aralarında bulunduğu 461’i tutuklu 486 sanığın yargılandığı dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in bir numaralı, darbe girişiminin firari kilit ismi Adil Öksüz’ün iki numaralı, ‘sivil imam’lardan Kemal Batmaz’ın da üç numaralı sanık olarak yer aldığı davada tüm sanıklar, göstericilerin önünden geçirilerek getirildi.

Bu esnada protestocular, sanıkların tek tip kıyafetle yargılanmasını ve idam cezası verilmesini talep eden pankart açtı ve sloganlar attı.

Diğer darbe girişimi davalarında olduğu gibi bunda da sanıklara idam ipi fırlatılırken, polis engel olmaya çalıştı.

Duruşmaları AKP’nin yanı sıra CHP’den de milletvekilleri müşteki olarak takip ediyor.

Öte yandan mahkeme salonunda da sanık yakınları ile darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınları arasıda tartışma çıktığı belirtildi.

Sanıklar ‘anayasayı ihlal,’ ‘cumhurbaşkanına suikast,’ ‘yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs,’ ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs,’ ‘silahlı terör örgütü yönetmek,’ ‘askeri komutanlıkların gaspı,’ ‘kasten öldürme,’ ‘kasten öldürmeye teşebbüs,’ ‘mala zarar verme,’ ‘kamu malına zarar verme,’ ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,’ ‘ibadethanelere zarar verme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ile suçlanıyor.

Aralarında Adil Öksüz’ün de bulunduğu 45 kişi hakkında 303’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmalar 29 Ağustos’a kadar sürecek.